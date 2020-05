Häromdagen skickades en ny förhandsversion av Linux 5.7 ut och jämfört med den förra versionen bjuds vi på ett antal buggfixar och nya drivrutiner.

Den mest uppmärksammade nyheten i den senaste upplagan av State of the Kernel är annars att Linus Torvalds låter meddela att han uppgraderat sin primära dator. Efter att ha använt sig av Intel-processorer under 15 års tid sitter det nu en AMD Threadripper 3970x-processor i burken.

Tack vare att den nya AMD-processorn har 32 kärnor och 64 trådar är den minst tre gånger så snabb som den tidigare processorn, något som Linus Torvalds uppskattar. Han hintar emellertid i förbifarten att det kan bli tal om ett byte till ARM i framtiden.

Den skarpa versionen av Linux 5.7 kommer enligt planen att släppas inom några veckor.

