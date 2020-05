Etiska hackernätverket HackerOne meddelar att de passerat en milstolpe i form av utbetalningar till de etiska hackare som letar sårbarheter och buggar åt nätverkets medlemsföretag och organisationer. HackerOne har nu betalat ut sammanlagt 100 miljoner dollar i ersättningar till etiska hackare, skriver Bleeping Computer.

Enligt företagets vd, finlandssvenske Mårten Mickos, har HackerOnes etiska hackare hittat 170 000 sårbarheter sedan starten av nätverket. Idag är över 700 000 personer anslutna till nätverket, vilka hackar systemen för över 1900 anslutna företag och organisationer.

– Det är omöjligt att veta exakt hur många dataintrång vi därmed lyckats avstyra, men vi antar att det rör sig om tusentals eller till och med över tio tusen, säger Mårten Mickos i ett uttalande.

Fortsätter att öka

Summan som betalas ut till medlemmarna fortsätter att öka. Av de 100 miljoner dollar som betalats ut hittills kommer hälften från de senaste två åren. Enligt den statistik som HackerOne publicerar tjänar tolv procent av nätverkets hackare mer än 20 000 dollar per år, tre procent tjänar mer än 100 000 dollar per år och drygt en procent får in mer än 350 000 dollar per år.

Listan över hacker-miljonärer, alltså de etiska hackare som tjänat mer än en miljon dollar, har vuxit med två personer i år. Utöver de tidigare Santiago Lopez, Mark Litchfield, Nathaniel Wakelam, Frans Rosén från Sverige, Ron Chan och Tommy DeVoss, har nu Cosmin (@inhibitor181) från Tyskland och Eric (@todayisnew) äntrat den exklusiva klubben.

