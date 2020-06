Den senaste uppdateringen av Windows 10 (Windows 10 2004) som kom tidigare i maj innehåller flera viktiga förbättringar av säkerheten i operativsystemet och för användaren.

Microsoft Defender har uppdaterats med en helt ny sektion för så kallad ryktesbaserat skydd. Genom ett system med poängsättning kan man skydda användaren mot appar som beter sig misstänkt, till exempel visar skadlig reklam, ändrar inställningarna i webbläsaren eller till och med systeminställningar.

Har varit dold tidigare

Funktionen för ryktesbaserat skydd har funnits i Windows 10 en tid, men den har varit dold och kunde bara aktiveras genom kommandot Set-MpPreference i Powershell. Nu finns funktionen klart och tydligt i det grafiska gränssnittet under inställningarna för Windows Defender, skriver Bleeping Computer.

Även Windows Hello har fått en uppdatering. Nu införs fler sätt som Hello kan användas på och användas till. Bland annat fungerar nu Windows Hello i felsäkert läge när du till exempel behöver felsöka en dator. En annan förbättring är att du nu kan använda Windows Hello för att logga in på ditt Microsoft-konto. Det är en funktion som faktiskt inte fanns tidigare.

Stöd för wifi 6

Den senaste uppdateringen av Windows 10 inför även stöd för wifi 6 och handskakningprotokollet wpa3. Wifi 6 ger mer bandbredd och lägre fördröjning i det trådlösa nätverket, särskilt när många klienter är uppkopplade mot samma accesspunkt. Stöd för wifi 6 kräver förstås att du har hårdvara som stödjer den nya standarden, men har du det har nu alltså även Windows stöd för wifi 6. Se till att du installerat de senaste drivrutinerna.

Wpa3 är ett nytt säkerhetsprotokoll för handskakningen mellan din klient och accesspunkten. Wpa3 bygger förstås på det välkända wpa2, men tillför bland annat ett skydd mot så kallade brute-force-attacker genom att blockera autentiseringsprocessen efter att antal misslyckade försök, och wpa3 inför även ny och starkare kryptering mellan klienten och accesspunkten.

