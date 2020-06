USA:s flygvapen håller för närvarande på att testa B-21 Raider, ett nytt smygflygplan som ska tas i bruk 2025 om allt går enligt planerna.

Senaste nytt är att flygplanet kommer använda sig av Kubernetes, det vanligaste orkestreringsverktyget för containers. Enligt ett inlägg på Linkedin från Will Roper som har titeln Assistant Secretary of the Air Force (Acquisition, Technology & Logistics) är det hela en del av DevStar, en storsatsning på autonoma system.

Exakt hur Kubernetes ska användas framgår inte av inlägget, men troligtvis handlar det om att dela upp arbetet för olika delar av ett uppdrag.

The Register påpekar att det är ovanligt med den här sortens avslöjanden inom flygvapnet, detta då fientligt sinnade makter kan använda informationen för att hitta sårbarheter som kan utnyttjas.

