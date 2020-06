Fredrik snackar C# med Anders Arpi , en utvecklare som till skilnad från Kodsnacks standardpanel har bra koll på språket och hela .NET Vi snackar lite om .NET genom tiderna, Microsofts omvandling från ett Windowsfokuserat företag till ett som gör produkter utvecklare gillar och har nytta av oavsett språk och miljö, och givetvis C#. Vi snackar om den inspiration från funktionella språk som letat sig in de senaste åren, LINQ, tupler, pattern matching, och vad som skaver med async. Vi snackar också lite om hur språket utvecklas, vad som är nytt och hett (sa någon Blazor?), hur allt nytt kan göra det svårare för nya utvecklare att komma in i ett språk, och om den stora best som är Visual studio.Känner du, precis som Anders gjorde, att något ämne är underrepresenterat i podden? Hör av dig! Råkar du dessutom veta att du eller någon annan gärna snackar om ämnet är chanserna riktigt goda att vi kan få till ett avsnitt!Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack @iskrig , och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.