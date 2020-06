Enligt en ny rapport från säkerhetsföretaget Eset har det skett en kraftig ökning av antalet attacker mot Remote Desktop-användare under de senaste månaderna. Kring årsskiftet utfördes mellan 40 000 och 70 000 attacker per dag, men under våren utfördes mellan 80 000 och 110 000 attacker per dag.

Med stor sannolikhet hänger ökningen samman med att allt fler människor arbetar hemifrån på grund av den pågående pandemin och då ökar också användningen av fjärrskrivbord.

Som bekant finns det gott om sårbarheter i äldre versioner av Microsofts Remote Desktop Protocol (RDP) och dessa kan utnyttjas av hackare för att installera skadlig kod i form av gisslanprogram, bakdörrar eller mjukvara som utvinner kryptovalutor i smyg. Saken förvärras av att många användare har lättgissade lösenord och inte har aktiverat flerfaktorsautentisering.

De värst drabbade länderna proportionellt sett är Ryssland, Tyskland, Japan, Brasilien och Ungern, men det finns även många användare i USA, Kina och Frankrike som har råkat illa ut.

Vill du veta mer om attackerna och hur du kan skydda dig kan du läsa mer på Esets blogg Welivesecurity.

