Moln- och sökjätten Google presenterade under en virtuell presskonferens på torsdagen, Google Cloud Next ’20, flera nyheter för molnplattformen Google Cloud. Presskonferensen hölls under embargo till idag tisdag då nyheterna släpps officiellt.

Den kanske mest intressanta nyheten ur ett tekniskt perspektiv är att Google nu kan införa kryptering av kunddata även när data processas eller används. Detta kallas att data är krypterat ”in use”, och är ett område som attraherat intressant forskning och framsteg på senare år.

Normalt kan data krypteras när det lagras, som krypterade filer eller databaser, eller när det transporteras, till exempel mellan olika servrar eller över https. Men när data ska användas av en process måste det dekrypteras för att en applikation ska kunna hantera datat, och då är det förstås öppet för alla med tillgång till systemet som hanterar dessa data, till exempel en molntjänst som Google Cloud.

Krypering överallt utom i processorn

Att kryptera data under användning, ”in use”, innebär att informationen förblir oläslig i alla lägen utom i själva processorn, alltså även i minnet eller andra från processorn perifera områden. Googles produktnamn för denna teknik är Confidential Cloud, och innebär enligt företaget att ingen utom kunden, den som innehar den privata nyckeln, kan läsa data, inte ens Google själva.

För att uppnå detta använder Google krypterade virtuella maskiner som kör på AMDs EPYC-processorer, tekniken fungerar än så länge inte på Intels processorer.

– På Google tror vi på att framtidens molntjänster i allt högre utsträckning kommer att skifta mot privata, krypterade tjänster som ger användarna kontrollen över konfidentialiteten för deras data, säger Sunil Potti, högste chef för molnsäkerhet på Google Cloud.

– Google Cloud krypterar idag vilande data och data under transport, men kundens data måste dekrypteras innan den kan processas. Confidential Computing är ett teknologiskt genombrott som krypterar data även när det används, medan det processas. Confidential Computing-miljöer behåller data i krypterat format i minnet och alla andra ställen utanför processorn, säger Sunil Potti.

På samma presskonferens presenterade Google även en molntjänst de kallar Assured workloads for governments, som riktar sig mot just myndigheter och andra offentliga verksamheter. Men den som nu tror att Google tänker ge sig in i nischen för myndighets- eller statliga moln blir kanske besviken, eller drar möjligen en lättnadens suck.

Garanterade processer för myndigheter

Assured workloads for governments, eller Garanterade processer för myndigheter i en något haltande översättning, införs till att börja med endast i USA, och handlar inte om vad vi normalt menar med myndighetsmoln. Jeanetta Manfra, chef för Government Securrity and Compliance på Google Cloud, förklarar:

– Myndighetsmoln och Assured Workloads är två distinkta koncept. Specialiserade ”gov clouds” driftas i separata datacenter, åtskilda från de kommersiella molntjänster som privata kunder använder, och ligger ofta efter vad gäller den senaste tekniken, inklusive uppdateringar, nya säkerhetsfunktioner, et cetera. Användarna av dessa speciella molntjänster måste sedan använda två distinkta operativa miljöer, vilken innebär ökade kostnader, är komplicerat och kan innebära ökad risk för felaktiga konfigurationer.

– Googles filosofi är annars att lägga på samma nivå av säkerhet för alla tjänster, myndigheter eller inte, över hela vår portfölj av molntjänster, så att kunderna slipper denna typ av avväganden, säger Jeanetta Manfra.

Assured Workloads for Government är något helt annat. Produkten är en mjukvarubaserad metod för att automatisera regelefterlevnad. Lösningen använder både mjuk- och hårdvara, där mjukvaran ska förenkla för offentliga verksamheter att automatisera regelefterlevnad, men Google ser även till att Assured Workloads endast körs på hårdvara och hanteras av personal inom USAs gränser.

Om eller när Assured Workloads kommer till andra marknader kan Googles representanter inte svara på, men Jeanetta Manfra understryker att Google utvecklar produkter som ska skala globalt, vilket kan tolkas som att Google i vart fall tänkt tanken.

Google passade också på att annonsera BigQuery Omni, en fullt ut administrerad tjänst som enligt Google kommer att kunna knyta ihop data från olika molnbaserade lagringsplattformar, eller moln-silos om man så vill. Tanken med produkten är att ge kunden en ”enhetlig dataupplevelse” oavsett vilken plattform de lagras på. Google ser produkten som ett resultat av ”20 års erfarenhet av att tackla dataproblem”.

Samma ”dataupplevelse” för olika moln

I skrivande stund är BigQuery Omni i ett privat alfa-stadium för AWS S3, men stöd för Microsoft Azure är enligt Debanjah Saha, General Manager för Data Analytics på Google Cloud, på väg inom kort. De dataformat som för närvarande stöds är Avro, CSV, JSON, ORC och Parquet.

Debanjah Saha menar att BigQuery Omni kommer att spara kunderna en hel del kostnader. De behöver till exempel inte bygga skräddarsydda och komplexa så kallade ETL pipelines för dataobjekt och dataanalytiker behöver inte kompetens och utbildning för olika verktyg. Data kan också hanteras direkt utan förprocessning vilket även sparar på tillfälligt lagringsutrymme.

