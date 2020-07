Nackademin är ett utbildningsföretag med säte i Stockholm med YH-utbildningar bland annat inom IT. Utbildningarna ges i både Stockholm och Uppsala och nu har Nackademin infört ett system där examensbevis, kursbevis med flera intyg utfärdas digitalt och publiceras på blockkedjan Ethereum. Syftet är både att skydda äktheten hos bevisen och spara kostnader på administrationen kring examensbevisen.

– I vanliga fall lägger vi minst två veckor om året på att utfärda bevisen, säger Peter Hampus, CIO på Nackademin. Med det nya digitaliserade systemet och blockkedjetekniken sparar vi massor av tid, vi kan garantera äktheten hos bevisen och vi leder mycket trafik till vår sajt när studenterna publicerar och delar sina bevis till exempel på sociala medier.

Innan det digitaliserade systemet infördes lade Nackademins administratörer mycket tid på att utfärda bevisen. Bevisen skapades digitalt, skrevs ut, signerades manuellt av två personer, för att sedan skannas in till ett digitalt format igen. Examensbevisen skickas sedan med post till studentens folkbokföringsadress, vilket ställer till problem då många studenter inte alls bor på sin folkbokföringsadress. Examensbevisen ska dessutom skickas till Yrkeshögskolemyndigheten, men då på ett digitalt format.

Foto: Nackademin Peter Hampus.

– I mitt uppdrag ingår att digitalisera verksamheten, och vi har behövt jobba med digitalisering eftersom vi har mycket administration. Så vi har jobbat hårt med att bygga egna system och effektivisera våra processer. Vi är alltid på hugget och letar efter lösningar som vi kan dra nytta av, och den sista stora processen att digitalisera var bevisen, säger Peter Hampus.

Pdf-dokument inte rättssäkert

Nackademin började med att titta på pdf-formatet – ett ganska naturligt val för digitala dokument, och Peter Hampus tycker att pdf på många sätt är en bra lösning, men menar också att det finns ett stort problem kring förfalskningar av examensbevis och att pdf:er inte är tillräckligt rättssäkert.

– Det har ju blivit allt vanligare med förfalskade examensbevis både från universitet och yrkeshögskolor och dessutom förekommer det mycket slarv där till exempel arbetsgivare inte följer upp och faktiskt kontrollerar att bevisen är äkta, säger Peter Hampus.

Att valet av teknisk lösning på äkthetsproblemet landade i blockkedjetekniken har sin naturliga förklaring i att Peter Hampus har ett personligt intresse av tekniken, och att man tittat på blockkedjor som lösning för andra delar av verksamheten. Det ligger också i blockkedjeteknikens natur att göra det extremt svårt att ändra eller radera redan publicerade data. Hanteringen av bevisen blir dessutom enkel och säker.

Peter Hampus ”ramlade över” det svenska startup-företaget TrueCrt som sedan tidigare arbetar med blockkedjor som teknisk lösning för att säkra just bevis, intyg och liknande dokument. TrueCrt låter institutioner och företag skapa och distribuera officiella dokument och bevis på digitala format. Samarbete inleddes och TrueCrt utvecklade blockkedje-sidan av den tekniska implementationen.

– Vi är ett ungt bolag och vi har testat lite olika marknader för vår lösning, men vi ser tydligt att utbildning är ett område som behöver stärka säkerheten kring bevis och intyg, säger Patrik Slettman, grundare av TrueCrt. Nu hjälper vi Nackademin med alla typer av bevis i olika varianter för examensbevis, utbildningsbevis och kursintyg för att nämna några exempel.

Publicerar på Ethereum

Foto: TrueCrt Patrik Slettman.

TrueCrts lösning går ut på att skapa en checksumma (hash) av ett intyg eller bevis. Denna checksumma, och endast den, publiceras som en transaktion på blockkedjan Ethereum via ett smart kontrakt som TrueCrt utvecklat åt Nackademin. Det är Nackademin som äger det smarta kontraktet, och bevisens checksummor kan endast publiceras av Nackademin. Endast Nackademins privata nyckel kan skriva till kontraktet.

Studenten får en länk till checksumman på Ethereum-kedjan, och med hjälp av den kan studenten, eller andra som studenten väljer att dela beviset med, hämta metadata från Nackademin och skapa en kopia av beviset. Den som vill kontrollera äktheten kan antingen klicka på en länk i det digitala beviset, eller skanna en qr-kod på ett utskrivet bevis.

Äktheten garanteras av att ett manipulerat dokument hade renderat en annan checksumma än den som kommer av originalet, vilket systemet upptäcker och varnar för. Systemet kräver ingen app eller liknande för vare sig studenten eller för dem som vill kontrollera bevisens äkthet. Allt studenten behöver göra är att dela länken till beviset eller skriva ut det på papper.

Ett exempel på ett digitalt examensbevis från Nackademin finns här. Testa att klicka på Verifiera-knappen uppe till höger.

– För varje bevis skapar vi en hash och det är hashen som publiceras publikt på Ethereum. Vi har utvecklat ett smart kontrakt som tar emot hasharna och sparar dem på blockkedjan, inklusive ett utgångsdatum så man kan se att beviset inte gått ut. Ändrar man något i beviset så ändras hashen, och det upptäcker systemet, säger Victor Wallander, CTO och blockkedjeexpert på TrueCrt.

– Samtidigt äger studenten rätten att avgöra om de till exempel vill visa personnummer eller sin e-postadress. De kan logga in i vår plattform och välja hur eller om de vill visa beviset. Det enda som i så fall är publikt är hashen, och den får man inte ut något av, den är inte kopplad till person, säger Victor Wallander.

Samtycke för personuppgifter

Foto: TrueCrt Victor Wallander.

Behandlingen av personuppgifter är naturligtvis en viktig aspekt. Enligt Peter Hampus på Nackademin har skolan samtycke från varje student, dels i samband med studierna, men även ett separat samtycke när bevisen publiceras.

Implementationen av det nya digitaliserade systemet har inte inneburit några större svårigheter eller kostnader för Nackademin, och även om systemet inte är fullt utbyggt ännu så ser Peter Hampus på Nackademin redan att företaget sparar pengar på det nya systemet.

– För alla våra tekniska satsningar måste vi se en ögonblicklig ROI (return on investment, reds. anm.). Vi går på marginalerna hela tiden och räknar på hur mycket tid investeringarna sparar. Tidigare lade vi två veckor per år på den manuella hanteringen av bevisen, vilket vi nu har fått ned till hälften, så vi räknar hem detta på ett år. Vi kommer spara ännu mer tid på administrationen när vi fått upp fullt ”flow”, säger Peter Hampus.

Både Nackademin och TrueCrt poängterar också den vinst Nackademin gör på att de digitaliserade bevisen genererar trafik till Nackademins sajt. När studenterna publicerar sina bevis på exempelvis sociala medier eller på andra sätt visar upp dem för tredje part, så skapar det trafik till Nackademin med en faktor tio per bevis. Med mellan sju och åtta hundra utfärdade bevis hittills har det resulterat i sju till åtta tusen sidvisningar.

Driver trafik till Nackademin

– Min andra ROI räknar jag på vad det skulle det kosta att köpa denna uppmärksamhet. Vi betalar en licenskostnad per student, men den kostnaden räknar vi in som besparing för arbetstid. Vi har lagt lite utveckling internt för att få våra system att lira med TrueCrt, och det är fortfarande lite ”hands on” för vissa saker – vi måste plocka ut de data som ska in i systemet via kalkylark. Men vi har lagt ett par dagar på utveckling av script och Excelfiler som vi laddar in till TrueCrt, säger Peter Hampus.

– Bevisen visas ju på en undersida till Nackademin, säger Patrik Slettman på TrueCrt. Det driver trafik till deras sajt i en utsträckning av ungefär tio gånger antalet utfärdade bevis. Om man räknar på att ett klick på Facebook i genomsnitt kostar en dollar styck så ger det ett sätt att räkna på vad den trafiken är värd och Nackademin har redan, bara veckor efter att de skickat ut bevisen för vårterminen, genererat trafik värt mer än vi tar betalt för vår service för året. De kan också se statistik för var bevisen delas, hur många klick de ger och så vidare, vilket ingen skola kunnat göra tidigare.

– En annan stor grej är att vi blir glada när studenten skryter om sin examen och publicerar den i alla möjliga sammanhang. Det gör också att vi kan berätta om vår verksamhet i en portal, vilket ger mer uppmärksamhet till oss. Det visar att vi ligger i framkant, och mig veterligen är vi den första skolan i landet med denna teknik, säger Peter Hampus.

Problemen kring förfalskade bevis och intyg är en realitet, speciellt i USA där falska examensbevis är tämligen vanliga, men Patrik Slettman på TrueCrt menar att detta är något som sprider sig över världen, även i Sverige. Patrik Slettman menar att det finns en stor potentiell marknad för deras blockkedjelösning.

– Jag skulle gärna vilja komma in på till exempel Stockholm Stad som ger ut en massa tillstånd och bevis som bara är papper. Jag är helt säker på att vi kan spara dem massor av pengar genom automatisk generering av bevis, och samtidigt ge dem en ‘produkt’ som alltid finns tillgänglig, inte kan tappas bort, och alltid kan verifieras som äkta.

– Men även många privata företag håller utbildningar och jag tror att många skulle vilja ha ett digitalt bevis för genomförd utbildning. För viktiga bevis och certifikat vill man ju ha enkel access och verifierbarhet, vilket vi löser, men utöver det blir automation allt viktigare tror vi. Ingen vill ju ha jobbet att printa ut och posta dokument. Då är digitaliserade dokument och blockkedjor en bra lösning, säger Patrik Slettman.

