Sedan diskuterar vi abstraktioner, designmönster, och om man bör upprepa sig eller ej i kod, allt utifrån Dan Abramovs presentation The WET codebase . I presentationen diskuterar Dan att DRY - don't repeat yourself - kanske inte är den bästa ledstjärnan i alla lägen, och att det är bra att ifrågasätta hur och varför man gör saker som man gör. Vi spinner vidare därifrån. Är problemet med hur vi diskuterar våra abstraktioner att det helt enkelt blir för abstrakt?Bra abstraktioner - svårt att få in i det moderna sprintfokuserade agila upplägget?