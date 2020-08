Kinesiska mjukvaruutvecklare har historiskt sett förlitat sig kraftigt på Github. Nu är många oroliga för att den nuvarande teknologiska separationen mellan Kina och USA också ska påverka Github.

Liknande händelser har inträffat tidigare. Under 2013 blockerade Kina Github under en begränsad tid och Microsoft, som äger Github, stängde under juli 2019 av vissa tjänster för användare i områden som USA har sanktioner mot, så som Iran, Syrien och Krim.

Kinas myndighet för industri- och informationsteknologi har därför utsett det sju år gamla Gitee för att ta fram en självständig plattform som kan erbjuda gratis lagring för programvaruprojekt i öppen källkod och som kan användas för att lagra landets olika företags källkod, rapporterar Techcrunch.

Projektet kommer ledas av Open Source China, som är det Shenzhen-baserade företaget bakom Gitee med stöd av Kinas regering, universitet såväl som deltagare från den privata sektorn.

I dagsläget hanterar Gitee över tio miljoner källkodsdeponeringar och erbjuder tjänster för fem miljoner utvecklare. Detta kan jämföras med Github som i november 2019 hade över 100 miljoner källkodsdeponeringar och 31 miljoner utvecklare.

