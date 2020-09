– Jag blev positivt överraskad när jag fick ”native” IPv6 för första gången sen 2001 då jag började använda IPv6-tunnlar för att få tillgång till IPv6.

Detta berättar Lezgin Bakircioglu, en av de läsare som hört av sig till Techworld efter att deras IPv6-access från operatören Com Hem försvunnit utan förvarning.

– Sedan blev jag oerhört besviken när IPv6 försvann, som från ingenstans, och det tog fem samtal och ett modembyte för att konstatera att Com Hem har gjort en förändring i nätverket som inte stödjer IPv6.

För Lezgin Bakircioglu är IPv6 inte endast en fråga om att få tillgång till framtidens internetprotokoll genom sin uppkoppling i hemmet. Lezgin Bakircioglu arbetar också på ett företag (som inte vill figurera med sitt namn) där IPv6 är en fråga om överlevnad.

Aldrig upplevt något strul

– Jag jobbar på en av de större svenska varumärkena inom detaljhandeln som har en global e-handelsförsäljning. På företaget införde jag IPv6 för över tre år sedan i min tidigare roll som global operativ chef. I dag serverar vi 28,3 procent av all trafik över IPv6, räknat över de senaste 30 dagarna, och vi har aldrig upplevt något strul, säger Lezgin.

Lezgin Bakircioglu.

Att Com Hem nu pausat IPv6-accessen för vissa kunder beror på en uppgradering av distributionsnätet mot de kunder som får sin internetleverans via kabeltv-nätet (koax). Uppgraderingen av nätverket mot kabelkunderna är inte relaterat till tv-digitaliseringen som fått viss uppmärksamhet i media senaste tiden. Det är en fristående och övergripande uppgradering av hela Com Hems fasta nät som operatören planerat för en längre tid.

– Självklart är IPv6 är en del av vår långsiktiga plan för alla kunder. Nu har IPv6 slagits av tillfälligt under en period för vissa kunder i kabelnätet. Vi gör en stor uppgradering av hela vårt nät och går till en nyare plattform. Medan vi uppgraderar är IPv6 avslaget för vissa kabelkunder, men vi kommer att slå på det igen när uppgraderingen är klar, säger Joel Ibsen, pressansvarig på Com Hem.

Viktigt för hela samhället

Lezgin Bakircioglu tycker att IPv6 är viktigt för hela samhället, oaktat att Com Hem nu tillfälligt pausat hans IPv6-access i hemmet.

– Förutom snabbare laddtider för slutkunden så är det en ren hygienfaktor. IPv6 är vår bransch "elbil" och det ligger ett stort ansvar hos samtliga internetleverantörer att tillgängliggöra IPv6.

– Idag är det väldigt få som levererar äkta IPv6 till slutkunder, men Com Hem var utan tvekan den största leverantören som har rullat tillbaka detta efter cirka ett år i produktion. Får man med slutkonsumenterna på IPv6 så kommer automatiskt alla tjänsteleverantörerna gå mot IPv6, säger Lezgin Bakircioglu.

Enligt Joel Ibsen på Com Hem beror pausen av IPv6 under uppgraderingen på att operatören vill genomföra en stabil uppgradering. Att uppgradera nätverket med bägge protokollen aktiva parallellt skulle innebära fler felfaktorer, vilket man vill undvika. Com Hem lider heller inte av den generella bristen på IPv4-adresser.

– Vi har en bra plan för detta och är inte oroliga för att få slut på IPv4-adresser under perioden då uppgraderingen sker. Det här gäller bara vårt kabelnät och innebär ingen skillnad för våra LAN- och mobilkunder. Samtidigt är kundupplevelsen är densamma för alla Com Hem-kunder – det finns idag ingen skillnad på hastighet, prestanda eller liknande mellan IPv4 och IPv6 i våra nät, säger Joel Ibsen.

Hur många kunder som påverkas av uppgraderingen varierar över tid, säger Joel Ibsen till Techworld, men generellt gäller uppgraderingen 600 000 kunder utspridda över hela landet som idag använder Com Hems kabelnät. De så kallade lan- och fiberkunderna påverkas inte av uppgraderingen. Joel Ibsen säger också att ”fiberkoax-kundernas tillfälliga övergång till IPv4 innebär inte någon skillnad i hastighet eller prestanda gentemot tidigare, men långsiktigt kommer uppgraderingen gynna alla Com Hems 1,6 miljoner anslutna hushåll”.

Kan dröja upp till ett år

IPv6-accessen för Com Hems kabelkunder kommer tillbaka löpande under de kommande månaderna. Enligt Joel Ibsen kan det ske ”inom kort” för vissa, medan det för andra kunder kan dröja till andra halvåret 2021 innan de åter kan få tillgång till IPv6. Exakt när beror bland annat på avtal och överenskommelser med fastighetsägare.

Hur ställer sig Com Hem till IPV6 generellt och för framtiden, kommer alla kunder att få tillgång till framtidens internetprotokoll?

– Ja, vår ambition är att alla våra kunder ska ha IPv6 inom ett en snar framtid. Återgången till IPv4 för fiberkoax-kunder är endast tillfällig medan vi gör en övergripande uppgradering. Men det är viktigt att förstå att det inte innebär en nedgradering att tillfälligt få IPv4. Det finns ingen skillnad i hastighet eller prestanda mellan IPv4 och IPv6 i våra nät. Och när uppgraderingen är klar kommer alla fiberkoax-kunder få IPv6 igen, säger Joel Ibsen.

Lezgin Bakircioglu tycker att Com Hem gott kunde ha gett kunderna information om uppgradering – nu kom den som en överraskning.

– Det tog ett tag, med flera samtal till Com Hems support, att konstatera att felet var att de inte hade stöd för IPV6 längre, jag fick en förklaring den sista vändan med supporten efter att jag krävde detaljer om varför detta skett.

