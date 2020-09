Det vi främst förväntar oss av wifi 6 är routrar med snabbare dataflöde jämfört med wifi 5. Så vi ville ta reda på om de levererar. Fyra leverantörer – Extreme, Cisco, Engenius och Meraki (som ägs av Cisco) – försåg oss med routrar för testen. Alla routrarna klarar både wifi 5 (802.11ac) och wifi 6 (802.11ax). Vi testade dem mot två klienter för wifi 5 och två för wifi 6 och noterade genomsnittligt dataflöde och toppflöde i minutlånga tester.

Resultaten ger en föreställning om hur mycket högre prestanda du kan räkna med om du uppgraderar till wifi 6. Och siffrorna för wifi 5 är också viktiga, eftersom många klienter för wifi 5 kommer att var i bruk även efter en uppgradering.

Efter att vi redovisar testresultaten kan du läsa ingående recensioner och jämförelser av de fyra routrarna – Extreme AP-650 (Aerohive), Cisco Catalyst C9115, Engenius EWS377 och Meraki MR55,

Så testade vi

Vi använde testningsplattformen Ixchariot (från Ixia, som ingår i Keysight Technologies) för att testa dataflödet på de fyra routrarna med fyra olika klienter. Två för wifi 5 – TP-Link AC600 USB Adapter och Samsung Galaxy S5 Phone – och två för wifi 6 – Ubit AX200 PCI Adapter och Apple Iphone 11.

Skriptet Ixchariot High_Performance_Throughput.scr installerades på en test-pc, på mobiltelefonerna och på adaptrarna. Vi testade samtidigt en TCP-upplänk (från den trådlösa klienten genom testroutern till test-pc:n) och en TCP-nerlänk (från test-pc:n genom routern till en trådlös klient).

Varje router testades mot alla klienter och resultaten registrerades av Ixia-programmet.

Nät vi testade var avståndet mellan routrarna och testklienterna ungefär sex meter, och en ihålig trädörr blockerade siktlinjen. Vi aktiverade säkerhet med WPA2/AES på routrarna och satte kanalbredden på fem gigahertz till 80 megahertz och TX-effekten till 17 decibelmilliwatt. Strömförsörjningen ordnades med en power-over-ethernet-injector (802.3 at) som var ansluten till test-pc:n med en gigabit ethernet-anslutning.

Testresultaten

Vi har sammanställt resultaten av testerna i denna tabell.

Det genomsnittliga dataflödet för wifi 6-klienterna blev 44,9 procent högre än med wifi 5-klienter. Maxvärdet blev i genomsnitt 47,4 procent högre. Så det ser ut som om routrar för wifi 6 verkligen levererar klart högre dataflöde.

Och vinnare är...

I detta test hade Engenius EWS377 både högsta genomsnittliga dataflöde och högsta toppvärde med båda klienterna för wifi 6, så den är den givna vinnaren i den kategorin.

När det gäller prestanda med wifi 5-klienter hade Extreme AP650 störst dataflöde i tre av fyra kategorier: genomsnittligt och maximalt dataflöde med TP-Links usb-adapter och maximalt dataflöde med Galaxy-telefonen, så den vinner när det gäller wifi 5. Engenius vann i en kategori – genomsnittligt dataflöde med Galaxy som klient – med ett dataflöde på 498,5 megabit per sekund mot 485,5 megabit per sekund för Extreme.

När det gäller wifi 5-klienter var lägsta registrerade genomsnittliga dataflöde 122,2 megabit per sekund när Ciscos router jobbade mot TP-Link-adaptern. Bästa resultatet i den kategorin var 498,5 megabit per sekund mellan Engenius och Galaxy.

För wifi 6-klienter var lägsta toppvärde 226,7 megabit per sekund mellan Ciscos router och pc-adaptern från Ubit. Högsta värde var 929,4 megabit per sekund mellan Engenius och Iphone 11.

Utstickaren i testet var Ciscos router. Dess bästa testresutat var genomsnittligt dataflöde mot Galaxy-telefonen, men inte mot wifi 6-klienterna, vilket man kanske hade förväntat sig.

Cisco föreslog att vi skulle testa dataflödet uppströms och nerströms var för sig, men vi tyckte att om vi gjorde båda samtidigt skulle vi belasta routrarna hårdare, och det skulle bli mer likt verkliga förhållanden. Cisco föreslog också att vi skulle göra om testerna med en nyare version av det fasta programmet, men då skulle vi behöva göra samma sak med de andra routrarna, och det fanns inte tid till det.

Detta belyser något betydelsefullt. Resultaten ska ses som ögonblicksbilder, inte bara av befintliga fasta program, utan också av de faktiska omständigheterna vid testet. I en annan testmiljö skulle routrarna kunna göra bättre ifrån sig – eller sämre.

Vi jämför funktionerna

Dataflödet var det enda som vi testade på alla fyra routrarna. Men när vi hade dem synade vi också alla fyra för att se vad de hade för speciella funktioner och bedöma hur besvärliga de är att konfigurera. Återigen är detta ögonblicksintryck. Leverantörerna uppgraderar sin utrustning hela tiden.

Några funktioner som vi var intresserade av var ortogonal frekvensdelning med multipel access (OFDMA), något som radikalt ökar antalet möjliga subkanaler som en router kan hantera. Det minskar konkurrensen mellan samtidigt anslutna klienter, som kan tilldelas separata subkanaler.

Vi tittade också på MU-MIMO (multiple user multiple input multiple output), en teknik som gör att flera klienter kan ansluta sig till en wifi-router på samma gång och dela på den tillgängliga kapaciteten. Här finns alternativen 4x4 MU-MIMO och 8x8 MU-MIMO. Siffrorna anger hur många flöden som routern kan hantera på samma gång.

Wi-Fi Protected Access (WPA3) är en annan intressant funktion. Det är den första stora uppgraderingen av wifi-säkerheten på 15 år. Den höjer nivån på krypteringen i nätverk som överför känsliga data.

Vi tittade också efter Simultaneous Authentication of Equals (SAE), något som ger bättre skydd för dataöverföring, även om lösenorden inte når upp till den rekommenderade svårighetsgraden.

Längst ner i denna artikel finns en tabell som ställer de fyra routrarna mot alla 14 kraven, men här är en tabell som visar några av för- och nackdelarna med varje router.

Recensioner av de fyra routrarna

1. Extreme (Aerohive) AP650

AP650 är en av många routrar för wifi 6 från Extreme, och vi utvärderade den med användning av deras molnbaserade administrationsplattform. På insidan finns två wifi-radior (en för bara 5 gigahertz, en tvåbandsradio som klarar både 5 och 2,4 gigahertz) och en bluetoothradio. Denna router använder WPA3-säkerhet. Vi testade versionen med inbyggd antenn, men det finns också en version av samma modell med yttre antenn.

AP650 väger lite över 1,1 kilo. Den är ungefär 22 centimeter i kvadrat och fyra centimeter hög. På framsidan finns en statuslampa. På ena sidan finns en återställningsknapp, usb-port och tjänster för plats- och närhetsorienterade tjänster samt en RJ45-port för styrning med textkommandon. Runt hörnet finns sedan kontakt för likström, en port för 2,5 gigahertz ethernet och även en port för 1 gigahertz ethernet. Båda ethernetportarna är kompatibla med power over ethernet (802.3at) och med 802.3af, då med minskad kapacitet. Routern levereras med enkla tillbehör för montering.

Med Extreme Networks automatiseringsprogram Extremecloud IQ kan du fastställa olika policyer för olika platser. (Extreme köpte Aerohive i augusti 2019.) Högst upp i det grafiska användargränssnittet finns huvudmenyn. Första genvägen tar dig till registreringsproceduren.

På fliken Manage i menyn kan man se listor och statistik över ansluten utrustning och användare. Man kan också se loggar med händelser, larm, säkerhet och applikationer. Det finns också problemlösningsverktyg.

Sidan Devices under menyn Manage visar en tabell med grundläggande statistik. Den kan anpassas efter önskemål.

Fliken Configure kan du använda för att ställa in nätverkspolicy, som SSID och trådlös säkerhet. Du kan konfigurera applikationer som anslutningar med http/https, tcp och udp om du vill kunna följa användningen. Du kommer åt inställningarna för vanliga objekt som policyer, trådlösa nätverk, säkerhet, tjänstekvalitet och autentisering.

Från fliken Configure kan du också hantera användare och grupper för standardautentisering enligt Radius 802.1X eller med Extremes unika Private pre-shared key (PPSK). Med PPSK kan man ge några användare egna lösenord för WPA/WPA3 för att använda för wifi.

Extremes PPSK-funktion är ett bra sätt att ge besökare och andra icke anställda tillgång till krypterad wifi utan att ge dem tillgång till företagets interna lösenord.

Under fliken ML Insights på menyn hittar du en smart sak som kallas för Network 360. Med den kan du importera planlösningar och sedan skapa en karta över nätverkstopologin för dokumentation och övervakning. Du kan också testa att placera ut simulerade routrar och få en visualiserad beräkning av täckningen. Det ger dig också en föreställning om prestanda.

Comparative Analytics är en enkel men praktisk funktion som visar hur bandbredden hos dig, antalet unika klientenheter och genomsnittligt antal klienter i dåligt skick står sig mot andra Extreme-nätverk i din bransch.

På fliken Dashboard i menyn visas statistik över nätverkets tillstånd. Du kan generera skräddarsydda rapporter. Under fliken Cloud View visas mer statistik, men då handlar det om trafik, klienter, händelser och användning i Extreme-nätverk i hela världen. Det gör egentligen ingen nytta, men är kul att se. Sista fliken i menyn heter A3. Det är Extremes molnbaserade tjänst Network access control (NAC), som kräver separat licens.

Extreme erbjuder utmärkta rapporteringsfunktioner.

Överallt i Extremes molnbaserade grafiska användargränssnitt finns det en snabblänk för hjälp till höger. Den öppnar dokumentationen för just det ämne som visas på skärmen. Det finns också några videoikoner som startar förklaringar i videoform.

När vi konfigurerade vår testrouter tyckte vi att processen och det grafiska användargränssnittet var lite väl komplicerade, särskilt för mindre nätverk. Det finns gott om mappar och profilupplägg som hjälper kunder med många routrar, men konfigureringen borde ändå kunna bli enklare. En sak som irriterade oss är att de flesta mallarna och profilerna inte gick att modifiera. Vi blev tvungna att klona dem, modifiera de klonade mallarna/profilerna och sedan räkna ut var vi skulle lägga in dem.

2. Cisco Catalyst 9115

Här tittar vi på Ciscos router Catalyst C9115AXI-B med den trådlösa styrenheten C9800-40-K9. I routern finns två wifi-radioenheter(enbart 2.4GHz respektive enbart 5GHz) och en bluetooth-enhet. Detta är en av fyra modeller av routrar för wifi 6 i Ciscos utbud, och vi har utvärderat versionen med interna antenner.

Cisco-routern väger ungefär nio hekto och är ungefär 20 centimeter i kvadrat och fyra centimeter hög. På ovansidan finns en statuslampa och en USB-ingång, som kommer att bli funktionell när det kommer en nyare version av mjukvaran. På undersidan finns en nätverksport för 1 eller 2,5 gigabit, ett RG-45-uttag för styrning från dator och en återställningsknapp. Nätverksuttaget stöder power over ethernet, både 802.3at och 802.3af, men med reducerad funktion för det senare. Routern levereras med monteringsutrustning.

På vänster sida av det webbaserade användargränssnittet finns huvudmenyn. Första sidan är instrumentpanelen (dashboard), som visar den viktigaste statistiken och användning av det trådlösa nätverket, routrar och klienter, samt piratroutrar och störande routrar. Man får också detaljer om användning av styrenheten.

Dashboard ger en grafisk överblick och diagram över användning och statistik.

I kategorin Monitoring kan du se detaljer och statistik för allt, till exempel portar, system, AAA (authentication, authorization, accounting), tjänster och en mängd statistik. I kategorin Configuration kan du konfigurera gränssnitt, inställningar för lager 2, routingprotokoll och tjänster.

Under tappen Radio configurations kan du ställa in störningsdetektionen Cleanair och hanteringen av radioresurser för upptäckt och anpassning för brus och täckningsproblem. Man kan också ställa in datatakt för högt dataflöde, konfigurera parametrar för trådlös överföring av röst eller media samt allmänna nätverksinställningar.

I kategorin Security configuration kan du ställa in interna och externa AAA-servrar, hantera åtkomstlistor, hantera gästkonton och konfigurera webbautentisering. Upptäckt av piratroutrar och funktioner för att stoppa dem kan också ställas in under säkerhet. Dessutom kan man integrera styrenheten med Umbrella, som är Ciscos plattform för nätverkssäkerhet.

Under Services configuration hanteras upptäckt av applikationer, inställningar av kvalitetsnivå, strypning av bandbredd, anslutning till Ciscos molntjänster, inställning av multicast-DNS och konfigurering av multicast. Kategorin trådlös konfigurering omfattar routerspecifika inställningar, konfigurering av airtime fairness (fördelning av nätverkstid mellan snabba och långsamma enheter) och hantering av meshnätverk.

Funktionerna under Advanced Wireless är till för att du ska kunna fininställa lastbalanseringen, bandfördelningen, roaming och täthet.

Fliken administration ger tillgång till beprövad praktik, till kommandoraden och till konfigurering av huvudinställningarna, DHCP-pooler och DNS. Det har också gränssnittet för backup och återställning och åtkomst till filhanteraren.

På sidan Troubleshooting kommer du åt loggar, dumpar och rapporter samt verktyg som paketfångst, ping och trace route.

Styrenhetens webbaserade gränssnitt har inga hjälpförslag eller förklaringar vid inställningarna, men det finns en hjälpikon i huvudmenyn. Om man klickar på den kommer det upp dokumentation om de inställningar du har uppe, men förklaringarna är ytterst knapphändiga.

Vi fann routern och styrenheten mycket konfigurerbara. Liksom när det gäller annan Ciscoutrustning är konfigureringen mycket enklare om man har erfarenhet av Cisco och certifiering. Utan det skulle en it-admin finna processen krånglig.

3. Engenius EWS377

Engenius EWS377 AP är en av Engenius routrar för wifi 6. Detta är kontorsversionen av företagets för närvarande mest högpresterande router och den finns bara med inbyggda antenner. Den klarar WPA3, men när detta skrivs fungerade WPA3 bara genom det molnbaserade styrsystemet, inte när man administrerar routern på andra sätt.

Denna router väger ungefär 570 gram och är ungefär 20 centimeter i kvadrat och 35 millimeter hög. På framsidan finns led-lampor för ström, nätverksanslutning, 2,4 gigahertz och 5 gigahertz. På undersidan finns återställningsknapp, nätverksuttag på 1 / 2,5 gig (kompatibelt med power over ethernet 802.3 at) och uttag för likström. Routern levereras med monteringsutrustning och en tryckt snabbguide.

Routern kan hanteras individuellt som fristående eller centralt från en switch eller med Engenius gratisprogram Ezmaster, kört på en virtuell maskin eller i AWS-molnet.

Vi gjorde utvärderingen med webbanvändargränssnittet i fristående läge. Det finns en navigeringsmeny på vänster sida, uppdelad i kategorier. Den första kategorin, Overview, visar dig status för routern och klienterna. Inga konstigheter. Du hittar de vanliga detaljerna och siffrorna.

Denna router från Engenius är inte lika konfigurerbar som de flesta routrar för företagsnätverk, men den har ett enkelt användargränssnitt som det är lätt att hitta i. Här visas det grafiska användargränssnittet med inställningarna för trådlöst.

I kategorin nätverk hittar du de grundläggande inställningarna för lokalt nätverk och trådlöst. Vi upptäckte att routern har inställning genom ett management ssid som förvalt alternativ. Det kan vara praktiskt om man inte har åtkomst till det lokala nätverket och håller på att ställa in permanenta ssid.

Som förval sänder Engenius ut ett admin-ssid och stänger av den om detta ssid är tyst i mer än 15 minuter.

I kategorin Mesh kan du konfigurera och göra inställningar för alla routrar som är anslutna till nätverket indirekt genom andra routrar och ett trådlöst meshnätverk. Det har också verktyg för testning och problemlösning för meshlänkar, till exempel ping, traceroute och dataflöde.

I kategorin Management kan du ställa in routern för administration från en styrenhet, konfigurera åtkomstlista och ssh-åtkomst samt ställa in e-postvarningar. Förutom en funktion för schemaläggning, som reglerar när wifi ska vara påslaget, finns en funktion för automatisk återstart. Automatisk schemalagd omstart borde inte behövas, men det kan vara praktiskt om man vill uppdatera hårdvaran regelbundet. Systems manager används för konfigurering av admin-behörighet, hantering av fasta program och koll av loggar.

Engenius har en liten enkel funktion, nämligen att man kan ställa in dag och tid för automatisk omstart av routern.

Vi tyckte att användargränssnittet och konfigureringsprocessen var enkla och lätta att förstå. Men de saknar en del kraftfulla funktioner som finns i andra wifi-routrar för företag, och det kan bli ett problem i stora system. En del av inställningarna i det grafiska användargränssnittet har tipsrutor som ger en del förklaringar, men det saknas länkar till den kompletta dokumentationen. Guiden saknade också dokumentation om mesh-nätverk, inställningar i styrenheten och andra detaljer.

4. Cisco Meraki MR55

Vi gjorde utvärderingen av Cisco Merakis MR55 från dess molnstyrningsplattform. Den hade tre wifi-radioenheter (en för trådlös IDS/IPS) samt en radioenhet för bluetooth.

Detta är företagets mest kraftfulla inomhusrouter för wifi 6, trots att den saknar möjlighet till extern antenn, vilket några andra av företagets modeller har. Den klarar upp till åtta MU-MIMO-flöden på enbart 5 gigahertz. Det är det största antalet flöden som någon av routrarna i detta test klara. Det har också den snabbaste multigigabitporten för lokalt nätverk med 5 gigabit per sekund.

Denna router väger strax över nio hekto och mäter 32 centimeter gånger 13 centimeter och är 42 millimeter hög. På höger sida finns en statuslampa. På baksidan (botten) finns en nätverksport för 1 / 2,5 / 5 gigabit (med stöd för power over ethernet 802.3at) och uttag för likström. Routern levereras med tillbehör för montering på vägg, i tak eller skena. Det sitter till och med ett vattenpass på monteringsställningen.

I Merakis inställningspanel kan man gruppera routrar i olika nätverk och tilldela varje nätverk en separat policy. För varje kategori finns olika kategorier av inställningar. Till vänster är de baserade på andra nätverkskomponenter som används, till exempel säkerhetsutrustning, switchar och kameror. Här koncentrerar vi oss på de trådlösa funktionerna i molnplattformen.

Den första fliken, Network-wide, stöder paketfångst både på den trådlösa och den trådbundna sidan. Den visar detaljer om wifi-klienter och händelseloggar och ger tillgång till lagrade nätverkskartor och planlösningar. Den stöder också konfigurering av allmänna nätverksinställningar, inställning av larm, fastställande av gruppolicyer, hantering av användare för intern autentisering med 802.1x samt tillägg av routrar.

Fliken Wireless har de viktigaste wifi-inställningarna och en lista över routrar. Från den kan man konfigurera Air Marshal för upptäckt av trådlösa intrångsförsök och läsa rapporten om tillämpning av PCI DSS. Den visar detaljer om radiospektrum och det trådlösa hälsotillståndet. Man kan konfigurera SSID, åtkomstkontroll, förhandssidor, brandväggar, trafikkvotering samt inställningar av radioenheterna för wifi och bluetooth.

Meraki har avsatt en tredje radioenhet för tvåbands wifi för sin WIDS/WIPS-lösning Air Marshal.

Tabben Organization har statistik, loggar och inställningar för hela nätverket. Den har den grundläggande statistiken (av/på) för routrarna och kan framställa användningsrapporter. Man kan lägga upp organisationstäckande konfigureringsmallar och jämföra inställningarna i olika nätverk för att se hur de skiljer sig.

Detta är en praktiskt funktion som Meraki har för att jämföra olika nätverks inställningar, se vad som skiljer dem och samordna dem om det behövs.

Det grafiska användargränssnittet gör ett bra jobb när det gäller att förklara inställningarna. En del är begripliga vid första påseende, andra har små tipsikoner med små textrutor med länkar till den fullständiga dokumentationen. Konfigureringsprocessen gick smidigt. Det grafiska användargränssnittet har profilscheman som är praktiska för stora system, och de var enkla att förstå och ändra.

