Fredrik snackar akademisk programmering med Per Alexandersson . Som forskare inom matematik, eller kanske som akademiker i allmänhet, kan man arbeta med och använda programmering med lite andra förutsättningar än inom många andra branscher.Vi diskuterar programmering för att skaffa sig intuition, pröva hypoteser, och om kod som är fullt tillräckligt bra om den på rimlig tid körs för värden lägre än fyra. Per berättar varför man gärna väljer att skriva sitt exjobb i LaTeX istället för i Word, och vi diskuterer utbyte mellan matematik och programmering. En nyttig förmåga man till exempel övar inom matematik är att stegvis omvandla och omforma nya problem i termer av kända och lösbara problem.Per berättar också om sammanhang där han som matematiker haft stor nytta av sin programmeringsbakgrund och programmerartänk kring problem. Vi kommer också in på intressanta samarbeten där både science fiction-författare och anonyma Reddit-användare bidragit till att föra matematiken framåt.Sist men inte minst berättar Per om hur han skapar sin webbsida som katalogiserar familjer av symmetriska funktioner – en ganska ovanlig och för området väldigt passande statisk sidgenerator.Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack @iskrig , och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.