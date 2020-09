Huvudämnet för dagen är nyheter från Nvidia . Först diskuterar vi Nvidias köp av processordesignföretaget Arm . Världen av processorer känns som den är stadd i ganska spännande förändring just nu. Det kan inte vara för roligt att vara Intel just nu. Precis som det numera dyker upp massor av spännande programmeringsspråk kanske det kan börja komma fler nya och spännande processorarkitekturer lite oftare?Sedan snackar vi förstås om hårdvaran Nvidia nyss presenterat: den nya RTX 30-serien GPU:er . Nvidia säljer sina nya grafikkort lite som rockband säljer biljetter till konserter. Vi går igenom vad strålspårning - ray tracing - är, hur det funkar och varför det är spännande hur Nvidia byggt in stöd för det i sina grafikkort.Tobias berättar också om galna och häftiga saker Nvidia gör med sitt allt större, djupare och bättre stöd för maskininlärning direkt på grafikkortet.Maskininlärning - mer än bara Goolge som samlar in din data och Spotify som vill räkna fram nästa låt i din spellista!Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack @iskrig , och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.