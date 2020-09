Under de senaste åren har Microsoft storsatsat på Linux, något som bland annat har utmynnat i Windows Subsystem For Linux.

Häromdagen skrev open source-profilen Eric S. Raymond en uppmärksammad krönika med titeln Last phase of the desktop wars? där han hävdar att Microsofts mål är att så småningom gå över helt till Linux, detta i syfte att skära ner på kostnaderna och fokusera på mer lönsamma tjänster som Azure.

Enligt Raymond är beskedet att webbläsaren Edge kommer till Linux ett tydligt tecken på Microsofts planer. Det mest troliga scenariot är att Windows i ett första skede omvandlas till ett emuleringslager i stil med Proton, något som gör det möjligt att köra gamla program och spel vid behov.

På lite längre sikt kommer nästan all mjukvara att baseras på Linux och då får vi se ett slut på den långvariga striden mellan olika operativsystem, åtminstone om Eric S. Raymond får rätt i sina förutsägelser.

