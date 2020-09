Som alla andra stora konferenser sker VMwares VMworld i digitalt format i år, och en hel del nyheter presenteras redan vid öppningen av konferensen i går. VMware har köpt upp företag i strid ström senaste tiden och köper nu också Saltstack, ett företag som erbjuder automatiseringslösningar från app-nivå till cloudnivå.

Ett tidigare uppköp är säkerhetsföretaget Carbon Black, vars säkerhetslösningar nu ska byggas in i Vsphere och ge en helt ny nivå av säkerhet inbyggd direkt i kärnprodukterna. Det blir gratis att testa Carbon Blacks säkerhetsfunktioner under sex månader, men därefter tillkommer en kostnad. För att höja säkerheten även för slutanvändare så integreras Carbon Blacks lösningar i Horizon VDI i form av ”Workspace Security VDI” vilket ger klientsäkerhet på hypervisornivå i och med att säkerheten byggs in i VMware Tools som körs på klienten. Även containerlösningar på Kubernetes ska kunna säkras upp med Carbon Black, en lösning som väntas dyka upp i december.

I juni köptes även säkerhetsföretaget Lastline, vars lösningar nu ska paketeras som NSX Advanced Threat Protection. NSX ATP ger inspektion av nätverkstrafik och dess AI-motor ska vara erkänt bra på att hitta anomalier på nätverket som kan tyda på intrång.

Stöd för Kubernetes

En stor nyhet är att stöd för att hantera Kubernetes byggs in i kärnprodukten Vsphere, en funktion som kallas för Tanzu. Detta gör att containrar kan hanteras lika enkelt som traditionella virtuella servrar. Detta blir dock en separat produkt som mycket riktigt heter ”Vsphere with Tanzu”. Pris och tillgänglighet är ännu inte tillkännagivna. Tanzu ska också att byggas in i VMware Cloud, med start på Amazon Web Services. Oracle och Microsoft Azure ligger i startgroparna men har inte stödet ännu.

En annan stor nyhet är ett initiativ som kallas Project Monterey som innebär att man kommer att kunna köra VMwares hypervisor ESXi direkt på smarta varianter av nätverkskort, så kallade SmartNIC. Ett SmartNIC är bestyckat med en egen processor och är kapabel att köra tredjepartsmjukvara, vilket i detta fall innebär att många funktioner kan avlastas från den traditionella hypervisorn och istället utföras av ett SmartNIC, som att hantera Vswitchar, brandvägg, NSX-separering och kryptering. Detta medför att man kan låta processorn i servern helt fokusera på att köra VM:s vilket ökar densiteten avseende hur många VM:s man kan köra på servern.

En ny produktpaketering är Vrealize Cloud Universal. Samtliga delar i Vrealize kommer i nya versioner och det går att köpa som prenumerationsbaserad lösning. Dessa kan konsumeras antingen traditionellt lokalt eller som SaaS-lösning. Med SaaS får man dock mer:

VMware Cloud lyfts ofta fram som en multicloud-plattform som idag omfattar många av de stora molnleverantörerna, som AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud och Alibaba. Samtliga har samarbete med VMware vilket gör det enklare att flytta applikationer mellan dem och ger dessutom möjlighet att skapa något som kallas Virtual Cloud Network, som knyter samman miljöerna i ett och samma nätverk även om de spänner över olika molntjänster.

Om man dessutom har byggt eller är på väg att flytta över sin traditionella Vsphere-miljö till VMware Cloud Foundation, som är en modernare, mer komplett och standardiserad lösning för privat moln lokalt på företaget, så underlättas samverkan med VMware Cloud ända från företagsnätet.

AI är också ett område som tas upp och en nyhet är att Nvidia och VMware kommer att samarbeta kring att förenkla arbetet med att utnyttja de båda företagens lösningar, något som kan bli användsbart inom områden som sjukvård och forskning.

Förändringar i ägarstrukturen

En sak som inte togs upp på denna tekniska konferens, men som kan vara intressant att känna till är att det verkar vankas förändringar i ägandestrukturen hos VMware. Dell äger idag 81 procent av bolaget eftersom det följde med vid köpet av EMC 2016. Dell har deklarerat sin avsikt att sälja av en stor andel av aktierna i VMware så att man hamnar under 50 procent, men säger samtidigt att man givetvis kommer att fortsätta samarbeta lika tätt som tidigare. Kanske kan detta ge VMware mer frihet att finna sig egen väg och mindre efter vad storägaren önskar. Marknaden verkar uppskatta avsikten, då värderingen steg på båda företagen vid tillkännagivandet. Om försäljningen sker så blir det troligen inte förrän i slutet av 2021 av skatteskäl.

I vanlig ordning hörs ofta ledorden any device, any app, any cloud ofta vilket visar vilken inriktning företaget numera har, att vara trogen sitt arv som virtualiseringsmästare och erbjuda mobilitet och tillgång till appar och data var de än körs.

