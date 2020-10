Docker är ett system för så kallade containers – små virtuella maskiner med applikationer, eller delar av applikationer som exekveras i sin egen avskilda miljö. Docker är mycket populärt eftersom systemet gör den enkelt att bara hämta ned en container med till exempel en webbserver, istället för att installera applikationen direkt på den lokala datorn. Många företag och organisationer, speciellt inom öppen källkods-världen, använder Docker som ett sätt att distribuera applikationer i färdiginstallerade Docker-containers.

Obegränsat antal om du betalar

Hittills har Docker-användare kunnat hämta ned så många containers från Docker Hub de vill, men från 1 november inför Docker ett tak per användare och tidsenhet. Anonyma privatanvändare kommer att kunna hämta ned 100 containers per sex månader, och autentiserade privatanvändare kan hämta 200 containers per sex månader, och de som betalar kan hämta ett obegränsat antal.

Docker har då två olika abonnemang: Fem dollar per månad för privatanvändare eller sju dollar per månad för team eller organisationer, skriver The Register.

Docker har drygt elva miljoner användare som hämtar ned 13,6 miljarder containers från knappt åtta miljoner repos, men 30 procent av alla nedladdningar går till en procent av användarna, och en stor andel av de stora nedladdarna är molnplattformar som Google, AWS och Microsoft som erbjuder molnplattformar med färdiga Docker-containers.

Ohållbar situation

Att underhålla en infrastruktur som kan leverera containers i denna takt kostar förstås Docker en hel del pengar och Dockers vd Scott Johnston säger i en bloggpost att situationen i längden är ohållbar, plus att teamet vill fokusera mer på utvecklingssidan.

Docker betraktar molnplattformarna som en användare var, mycket för att nedladdningarna sker till en enda ip-adress per plattform, och det säger sig självt att dessa kommer slå i taket i princip omedelbart. Detta kommer ställa till problem för molnplattformarna som redan idag använder mellanlagring för att göra nedladdningen smidigare för kunderna, enligt ett kritiskt uttalande från Googles produktchef för Cloud CI/CD, Michael Winser.

