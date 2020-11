För snart ett år sedan, den 13 november 2019, släpptes Brave Browser i sin första stabila version. Sedan dess har antalet nya användare stadigt vuxit. Brave, som fokuserar på användarens integritet, växte med 130 procent under det knappa året efter dett att den stabila versionen släpptes.

Redan under betaperioden drog Brave, som bygger på Googles renderingsmotor Chromium, till sig 8,7 miljoner användare per månad och tre miljoner dagliga användare. Detta har nu ökat till 20,5 miljoner användare per månad och 8,7 dagliga användare, rapporterar Bleeping Computer.

Fortfarande långt efter jättarna

Brave är dock fortfarande en pytte mätt i nominella siffror – Googles Chrome dominerar med 69 procent av marknaden, men andra webbläsare som Firefox, Edge och Safari knappar sakta in på försprånget.

Enligt Braves grundare och vd Brendan Eich beror tillväxten för Brave på webbanvändarnas frustration över bristande integritet på webbplatserna och med vissa av de mer etablerade webbläsarna.

Brave har också sett en tillväxt på 320 procent på ett år för Braves system med verifierade ”kreatörer” av webbplatser som tjänar Braves egen kryptovaluta Basic Attention Token (BAT) genom att besökarna ger webbplatserna ”dricks”. Detta program har ökat från cirka 300 000 till 972 000 kreatörer.

