Under onsdagen var det dags för årets upplaga av Singles Day, reafesten som har sitt ursprung i Kina och som växer så det knakar för varje år som går.

För att klara av det enorma trycket från konsumenterna använder sig Alibaba av robotar som kan inspektera och byta ut trasiga hårddiskar på fyra minuter.

En video som visar hur det hela går till finns i det inbäddade Twitter-klippet nedan:

In preparation for this year's #Double11, the inspection robots in #AlibabaCloud ’s data centers have been upgraded to the third generation. The robots can complete an inspection & automatically replace any faulty hard disks in just 4 minutes. pic.twitter.com/0lDREix0Nv