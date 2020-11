Som du säkert känner till upphör stödet för Flash vid årsskiftet, detta då Adobe har lagt ner utvecklingen av tillägget.

Under årens lopp har det skapats en hel del animationer och spel i Flash och nu har Internet Archive bestämt sig för att försöka rädda en del av innehållet innan det är för sent, rapporterar The Register.

För att bevara filerna kommer Internet Archive att använda sig av Ruffle, en Flash-emulator som körs i en så kallad sandlåda. Tack vare stöd för Webassemby kan innehållet spelas upp i moderna webbläsare som Chrome, Edge, Firefox och Safari.

I skrivande stund finns 534 Flash-filer sparade på Internet Archive, men förhoppningsvis blir det betydligt fler med tiden.

Läs även: Uppdatering för Windows sätter stopp för Flash