Fredrik snackar Swiftui och mycket annat med Malin Sundberg , frilansande utvecklare och ena halvan av duon bakom tidrapporteringsappen Orbit . Swiftui är Apples senaste ramverk för att skapa gränssnitt, och Malin berättar hur det var att skriva sin första Mac-app och samtidigt använda Swiftui för första gången. Vissa saker var knepiga, andra var oväntat enkla.Fredrik frågar ut Malin om hur man ska tänka kring Swiftui om man bestämmer sig för att bygga sin app med det. Ska man tänka att man bygger gränssnittet en gång för alla Apples plattformar?(Nej, bygg små komponenter för en plattform först, återanvänd om de råkar passa.)Vill man skriva sitt gränssnitt i kod eller bygga det mer visuellt?(Du kan göra båda delar!)Swiftui kontra storyboards och auto layout : vilket lyft!Mycket har förbättrats för Swiftui i Big sur, så mycket att ens liv blir klart enklare om man kan välja att stödja bara årets version av Macos.Vi pratar också en del om konferenser och poddar. Malin deltar i mysiga utvecklarpodden [Cup of tech](http://cupof.tech/), och i spelpodden [We like games](http://welikegames.net/). Kom ihåg att vi som poddar alltid tycker det är kul att höra av er som lyssnar.Som avslutning berättar Malin lite om de tre onlinekonferenser hon nyligen deltagit i, de skilde sig ganska mycket åt och alla formaten hade sina fördelar.