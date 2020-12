På sistone har ett antal amerikanska departement och myndigheter utsatts för omfattande cyberattacker, däribland USA:s energidepartement (DOE), Federal Energy Regulatory Commission (FERC) och National Nuclear Security Administration (NNSA).

Med tanke på att NNSA har ansvaret för landets kärnvapen har FBI, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) och Office of the Director of National Intelligence (ODNI) kopplats in på fallet. I onsdags skickade de ut ett gemensamt uttalande där de meddelar att det pågår en utredning som syftar till att ta reda på exakt vad som hänt och vilka som är ansvariga.

Enligt säkerhetsexperter som Politico har varit i kontakt med är det troligtvis ryska hackare som ligger bakom attackerna, men det återstår att bevisa.

Ärendet kompliceras av att den amerikanske presidenten Donald Trump har avskedat flera chefer på de berörda myndigheterna sedan förra månadens val, däribland Christopher Krebs som var chef för CISA.

