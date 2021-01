Varje år förlorar företag och organisationer stora summor pengar på att använda sig av buggig mjukvara och förlegade system.

Enligt en ny rapport från The Consortium for Information & Software Quality (CISQ) med titeln The Cost of Poor Software Quality in the US: A 2020 Report handlar det om 2 080 miljarder dollar (motsvarande 17,2 biljoner svenska kronor) som slösas bort enbart i USA.

Buggig mjukvara står för 1 560 miljarder dollar, medan förlegade system står för 520 miljarder dollar. Lägger man till misslyckade it-projekt handlar det om ytterligare 260 miljarder dollar som hade kunnat komma till nytta på annat håll.

Bristen på kompetenta programmerare pekas ut som ett stort problem för många av företagen. Uppskattningsvis är det endast två procent av världens befolkning som kan programmera överhuvudtaget, vilket innebär att många företag nöjer sig med bristfälliga system.

