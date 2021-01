Fredrik snackar årets upplaga av Advent of Code med Björn Söderqvist och Christofer Ohlsson . Christofer har kört Advent of code många gånger förr och gick in för att lösa problemen snabbt och tidigt på morgnarna. Björn körde för första gången, tog det lugnare, och passade dessutom på att prova på Rust.Vi diskuterar problemlösning, svårighetsnivå, och Christofer berättar hur han tycker årets upplaga liknar och skiljer sig från tidigare år.Björn ger oss en snabbintroduktion till Rust, av och för nybörjare.Mot slutet diskuterar vi om det blir Advent of code för oss 2021, och Christofer berättar om en fantastisk lösning en kollega gjorde på ett problem.Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack @iskrig , och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.