Den tyska programmeraren Stefan Thomas berättar för The New York Times att han under 2011 fick 7002 bitcoin som betalning för att ha gjort en animerad video om kryptovalutan. Värdet på bitcoin har sedan dess fluktuerat kraftigt men efter den senaste tidens snabba ökning motsvarar Stefan Thomas summa omkring 220 miljoner dollar, eller över 1,83 miljarder kronor.

Oturligt nog för Thomas så förlorade han samma år lösenordet till sin Ironkey, en krypterad hårddisk som i sin tur har nycklarna till hans digitala plånbok. Stefan Thomas har sedan dess prövat åtta olika variationer av sina vanliga lösenord för att försöka få tillgång till sin Ironkey. Han har två försök kvar innan innehållet på hårddisken krypteras för alltid.

Fungerade aldrig

"Jag brukade bara ligga i sängen och tänka på det... Sen brukade jag gå till datorn med någon ny strategi, och det fungerade aldrig, varpå jag blev desperat på nytt", berättar Stefan Thomas för The New York Times.

Till följd har han nu lagt sin Ironkey i säkert förvar i hopp om att kryptografer i framtiden kan hjälpa honom få tillgång till den digitala plånboken. Han säger att han också dels gjorde det för sitt eget välmående.

"Jag kom till en punkt där jag sa till mig själv: Låt det vara i det förfluna, bara för din egen mentala hälsas skull."

