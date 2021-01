Fredrik snackar med Simon Aronsson om boken The phoenix project – en klassisk affärsroman på området devops . Det rekommenderas såklart att läsa boken, och vi tycker och tror inte att diskussionen förstör nöjet av läsning senare.Vi diskuterar begrepp i boken och i devopsvärlden i stort. Vi kommer också in på flaskhalsar och diskuterar när och var man ska optimera saker, att synliggöra nya funktioner och om saker släppta i produktion har något värde om ingen märker av dem.Sedan kommer vi in på att identifiera sig och andra med olika personer i boken. Är du eller känner du någon på ditt jobb som är en Brent - den där personen som verkar vara oumbärlig för i princip allt som behöver göras?Mot slutet kommer några starka tips från Simon på vad man kan läsa härnäst.Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack @iskrig , och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.