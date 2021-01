Fredrik snackar med Arno Lepisk om mjukvaruutveckling i stort, C++ av senaste modell , och intressanta buggjakter.Först snackar vi om Apples nya processorer och kommande datorer. Vad är det Apple har lyckats med så enormt bra för att få den prestanda de faktiskt har fått? Vi pratar om hur långt det är mellan den kod vi skriver och vad processorn faktiskt utför, även om vi tror att vi programmerar på relativt låg nivå. Arno berättar också om intressanta skillnader i minnesmodell som skulle kunna komma och bita folk när program ska portas från x86 till Arm.Arno berättar tre intressanta historier om konstiga buggar, och det leder oss in på andra läskiga hårdvarunära buggsituationer, som i flygplan och bilar.Hur vi utvecklar mjukvara, programmerrarrollen. Det ingår ju så mycket mer. Det är ju tänkande det handlar om, inte ett språk eller hur snabbt man kan knacka in koden. Det är värt att bredda tanken. Behöver vi färre programmerare och fler mjukvaruingenjörer? Hur bygger vi system som blir enklare och bättre att bygga vidare på över lång tid?Och för övrigt borde loggning vara ett löst problem.Sist men inte minst: lite om trevliga nyheter i C++. Vi snackar moduler ranges , och source location Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack @iskrig , och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.