Vi börjar med att starkt rekommendera podden On the metal . Sedan blir det tangentbordssnack. Fredrik har lagt sina viktigaste modifieringsknappar på hemraden och berättar hur han fick det att funka. Kristoffer berättar om en tangent han är extra nöjd med.Slut i huvudet - det nya normala? Pandemiless, tänk när man kan komma ut och träffa folk igen!Vi snackar lite mer om Java och varför Kristoffer inte gillar språket. Kanske handlar det mer om kulturen eller tanken i Java, en tanke som man kan se gå igen i Go. Vi tilltalas mer av smaken i Objective-C, eller Ruby. Och undrtar: vem är ORM:er egentligen till för?Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack @iskrig , och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.