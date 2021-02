Adobe meddelade redan i mitten av 2017 att deras teknik Flash skulle upphöra den 31 december 2020 och Flash har sedan några veckor slutat fungera i alla moderna webbläsare. Flash lades ner eftersom tekniken hade sprungits om av nyare tekniker som html5 och dessutom visat sig innehålla massor av säkerhetsproblem. Många sajter har förstås under dessa drygt tre år arbetat bort nyttjandet av Flash , men inte alla. Det sydafrikanska skatteverket, SARS, har inte hunnit med och eftersom Flash numera är blockerat så kan folk inte använda de digitala tjänsterna på sajten fullt ut.

Lösningen som SARS hittade på var att släppa en egen webbläsare med stöd för det osäkra protokollet, vilket de glatt meddelade på Twitter.

We are pleased to announce that a SARS browser solution is now available following issues experienced with the discontinuation of Adobe Flash Player.



— SA Revenue Service (@sarstax) January 25, 2021

Det följdes av en stor mängd sarkastiska kommentarer från användare.

This is genuinely one of the worst ideas I have ever heard in my life. Just STOP USING FLASH! What is this, 2009?? — sunset commentator 🌄 (@comradesipho) January 25, 2021

I am sure I have a copy of Shockwave, Air, and Java 7 if you want to bundle these in too — Graham Bird (@grahambird80) January 26, 2021

Nedladdningssidan säger att man inte ska använda webbläsaren för att surfa på internet och den är låst till att enbart ansluta till SARS webbsida vilket möjligen gör det hela lite mindre osäkert. Webbläsaren finns enbart för Windows vilket gör att Mac, Linux och mobila användare inte kommer åt sajten fullt ut.

Förhoppningsvis kan SARS utvecklingsteam snabba på konverteringen till en modernare plattform, Flash är en gammal och osäker produkt som nu äntligen fått gå till sin sista vila.

