Fredrik får återbesök av Mats Nordkvist och Erik Weyler , båda stordatorutvecklare på SEB.Mats berättar om COBOL academy – en COBOL-utbildning som just dragit igång. 4500 sökande, vad sägs om det för en utbildning som tänkte ta in 15? Mats berättar lite om utbildningen och om hur utbildningarna har utvecklats genom åren. SEB måste dra utbildningen själv, vad är bra och dåligt med det?Sedan berättar Erik om Pink programming och hur Erik och SEB engagerat sig och arrangerat COBOL-utvecklingsevent. Därifrån kommer Mats in på hur olika språks synsätt kan passa olika människors tänk. Mats diskuterar också hur man tänker kring och använder bibliotek inom COBOL-sidan av SEB. Sedan sitter vi plötsligt och kollar utbudet av COBOL-kod på Github Vi kommer också in på alla roller och titlar som finns och hur det påverkar hur man tänker på sig själv, till exempel om man ser sig som utvecklare eller ej. Kan alla bli utvecklare, eller inte? Borde alla vilja bli det? Mats föreslår att det nyttiga tänket kanske inte är att leta efter 10x-utvecklare, utan snarare 0- eller 1-utvecklare. Varför tänker man att en "riktigt bra utvecklare" skulle vara bra på precis allt av någon outgrundlig anledning?Vi diskuterar också agil utveckling, personer framför processer, siffror i ärendehanteringssystem. Man löser ju problem vid kaffeautomater och på andra informella sätt. Hur folk anpassar sig till mätsystemen. Informellt jobb vid sidan av. Mer kommunikation är bra, men försök inte mäta det.Mats inser att han nog är backendutvecklare och undrar om frontendkod lever kortare tid. Vilket Fredrik kanske tror att det gör, men inte alls lika kort tid som alla hoppas på.Backend, frontend, stordator eller mobil - vi är ju ändå utvecklare bägge två!Varför fortsätter man med COBOL och gamla databaser? Eller: hur motiverar man att gå ifrån beprövade och snabba grejer som funkar när man inte kan peka på affärsfördelar.Mats gläds åt att kodgranskning breddats och blivit något helt naturligt.Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack @iskrig , och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.