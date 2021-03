Från och med i dag kommer alla IDG-redaktionens artiklar om företagsteknik, säkerhet och systemutveckling publiceras under Computer Swedens flagg, istället för hos Techworld där det materialet funnits de senaste åren.

Orsaken är enkel: vi vill göra det lättare för både dig som läsare och för våra annonsörer genom att minska antalet varumärken i IDG-nätverket. Innehållet kommer i grunden att vara detsamma, men tidningslogotypen du ser på de mer teknikinriktade artiklarna kommer nu att vara Computer Swedens.

IDG startade Techworld 2007 när tidningarna Mikrodatorn och Nätverk & Kommunikation slogs ihop, och magasinet gavs ut i pappersformat i åtta år innan det blev helt digitalt 2015. Sedan dess har Techworld varit IDG-nätverkets plats för alla som jobbar praktiskt med it, från systemutvecklare och arkitekter till säkerhetsexperter och tekniker.

Nu välkomnar vi alltså alla it-proffs in under Computer Swedens paraply och vi är säkra på att det blir en naturlig hemvist. Computer Sweden har sedan starten 1983 riktat sig till alla som jobbar med it i företag och organisationer och har alltid haft en stark tradition av förklarande och praktisk teknikjournalistik. Detta tillsammans med djupa insikter i teknikdriven affärs- och verksamhetsutveckling – det som i dag kallas digitalisering.

Så även om varumärket Techworld nu försvinner kan du förvissa dig om en minst lika stark bevakning av aktuella teknikprodukter och säkerhetsfrågor, och guider i praktisk användning av den nya tekniken – fast nu i Computer Sweden. Och vi förbättrar gärna innehållet ännu mer tillsammans med dig som läsare. Hör av dig till mig med dina tankar redan nu, eller bli Pro-medlem så får du regelbunden chans att ge feedback på vår journalistik.

Välkommen till Computer Sweden!

Marcus Jerräng

Chefredaktör

Computer Sweden, CIO Sweden, IDG.se