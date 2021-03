Low code och edge computing är två av de absolut hetaste trenderna i tech-världen just nu. Sundsvallsbaserade startup-bolaget Crosser kombinerar båda teknikerna med sin plattform för att låta industriföretag att köra low code-lösningar ute i kanten av nätverken och på det sättet slippa skicka enorma datamängder upp i molnet för att behandlas där.

Nu får de in två blytunga investerare i japanska NTT Docomo Ventures och tyska Montan Ventures-Saar som förutom att de går in med 30 miljoner kronor i bolaget även ger det unga bolaget tentakler in på de japanska och tyska marknaderna där Crosser avser att expandera sin verksamhet.

Började med ”fantastisk” mjukvara

Crosser grundades 2016. Medgrundaren Martin Thunman, som tidigare bland annat varit med och grundat Packetfront, berättar att han vid den tiden träffade Ulf Björklund som utvecklat en plattform för realtidskommunikation.

– Det var en fantastisk mjukvara och vi började fundera över hur den skulle kunna användas och vilka problem den skulle kunna lösa.

– I Sundsvall finns en hel del industriföretag som SCA och så kom vi på tanken att när dessa ska börja koppla upp sina maskiner, så kommer det inte att fungera att skicka alla rådata upp i molnet, utan det måste hanteras i kanten av nätverken.

Lokal dataanalys

Tillsammans med marknadschefen Johan Jonzon byggde de upp bolaget och vidareutvecklade plattformen, och det tog heller inte lång tid innan de fick in just SCA som sin första kund.

Crosser beskriver sin plattform som ett gränssnitt som förenklar utveckling, innovation och samarbete för industrins interna team. Deras low code-baserade mjukvara hanterar analys, automation och integration, så att användarna inte ska behöva skicka upp mer än nödvändiga datamängder i molnet. Lösningen möjliggör även lokal dataanalys och integration mellan maskiner och system på fabriktsgolvet.

Martin Thunman berättar att de riktar sig mot industrin eftersom komplexiteten inom den vertikalen gör det svårare att driva digitala projekt där, och att behovet av low code-lösningar därmed är större.

– Maskiner har väldigt mycket sensorer, som sprutar ur sig data hela tiden. Ta som exempel en temperatursensor som hela tiden skickar ut att det är 19 grader. Att hela tiden skicka den informationen till molnet är onödigt. Då har vi en funktion för att automatiskt strukturera data, minska datamängderna och bara skicka upp relevanta data till molnet.

Sparar enorma mängder data

I stället kan användarna välja att inte skicka upp data såvida den inte förändrats eller att ett genomsnitt skickas i stället. Det finns ett helt bibliotek av förbyggda moduler som kunderna kan använda sig av.

– Om man hanterar sådana här processer i kanten av nätverken så går det till exempel att skicka ett värde var tionde minut i stället för varje sekund, det ger enorma databesparingar samtidigt som det ger högre kvalitet.

Befintliga kunder använder också Crosser lösningar för att i realtid analysera hur maskinerna mår för att undvika driftsstörningar. Det handlar om att spara tid, pengar – men också om att lösa kompetensbristen.

– Inom industriell IoT finns två olika teknikroller. Det finns automationsingenjörer som arbetar på fabriksgolvet. Sedan finns it-verksamheten som kan affärssystemen och molnplattformen. Båda behövs, men det finns enorma tidsvinster att göra genom low code. Utvecklare är dessutom svåra att få tag på. Utmaningen blir då att utveckla verktyg som gör så att även folk som inte är utvecklare kan skapa mycket innovation.

20 länder och 20 anställda

Redan i dag har Crosser installationer i över 20 länder och antalet anställda har vuxit till 20 personer, varav ungefär hälften arbetar med utveckling. De nya investerarna ska ge bolaget en extra skjuts in på japanska och tyska marknaden. NTT Docomo Ventures är investmentgrenen av teknikjätten NTT Group.

Montan-Ventures-Saar är ett riskkapitalföretag med rötter i Saarlands stålindustri i Tyskland.

Kapitalet ska användas dels till att vidareutveckla plattformen och dels till att bygga upp ett återförsäljarnät.

– Som produktbolag måste vi anta att det vi har i dag det kommer konkurrenterna att ha om två år, då måste vi fortsätta utveckla oss, så att vi fortfarande är två år före. Som entreprenörsbolag måste man ha en produkt som är tio gånger bättre än jättarnas, det går inte att bara vara lite bättre.

De stora molnleverantörerna som AWS och Microsoft kommer ju nu med industrispecifika funktioner i sina moln – hur stressade är ni av det?

– Det är självklart att de kommer att ta en del av marknaden. En del företag kommer också att fortsätta vilja bygga med egen kod, och AWS och Azure är utvecklingsfokuserat. Men det här blir inte en ”the winner takes it all”-marknad, utan det kommer att finnas 10–20 vinnare och vi är väldigt bra positionerade för att bli ett av de bolagen.

– En annan fördel för oss är att företag kan välja Crosser för att vara teknikneutrala och undvika inlåsning. Det går att göra de intelligenta processerna i kanten, och sedan använda molnet till datalagring som det egentligen är bäst lämpat för.

Kommer ni då att söka er till andra vertikaler i framtiden?

– När man bygger ett startup inom deeptech så måste man vara väldigt bra inom den nischen innan man går utanför den. Därför fokuserar vi på industrin, men vi har kunder även inom andra branscher, men det är ingenting vi går aktivt efter.

